Любимая песня наследника Яны Рудковской Александра вызвала возмущение у поклонников из-за содержания

В хите певца Gazirovka много намеков на интимные отношения, которые вообще не стоит слушать малышам, а также он является продуктом низкой пробы. Подписчики сразу отметили, что Яна Рудковская даже не замечает содержания композиции, хотя сама является продюсером.Пользователи сетей тоже не понимают звездную пару, старающуюся быстро научить малыша различным аспектам жизни. Он уже зарабатывает деньги и слушает рэп, хотя многие люди не уверены, что наследник счастлив после такой нагрузки.