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Любимая песня наследника Яны Рудковской Александра вызвала возмущение у поклонников из-за содержания

Яна Рудковская опубликовала в Instagram ролик, записанный на очередной фотосессии ее наследника, танцующего под звуки любимой песни. Поклонники были возмущены содержанием композиции “Black” и раскритиковали продюсера за плохой музыкальный вкус.

В хите певца Gazirovka много намеков на интимные отношения, которые вообще не стоит слушать малышам, а также он является продуктом низкой пробы. Подписчики сразу отметили, что Яна Рудковская даже не замечает содержания композиции, хотя сама является продюсером.

Любимая песня наследника Яны Рудковской Александра вызвала возмущение у поклонников из-за содержания


Пользователи сетей тоже не понимают звездную пару, старающуюся быстро научить малыша различным аспектам жизни. Он уже зарабатывает деньги и слушает рэп, хотя многие люди не уверены, что наследник счастлив после такой нагрузки.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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