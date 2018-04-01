Дарью Пынзарь после приключений посадят за руль

Дарья сейчас вместе со своей семьей отдыхает в Турции. Они наслаждаются отдыхом, исследуют страну и пробуют всевозможные развлечения, о которых звезда «Дома-2» не забывает рассказывать своим подписчикам.Сегодня Пынзарь сообщила поклонникам, что сегодня они устроили себе пляжный режим, а вот завтра у них в планах активные приключения. Чем именно займется семейство, девушка не уточнила.Однако добавила, что ей завтра придется водить, хоть она это и не очень любит. Фанаты были заинтригованы такими планами Дарьи. Они пожелали Пынзарь хорошего и веселого отдыха и попросили, как можно скорее открыть им секрет, в какое же приключение отправится семья.Стоит добавить, что большинство подписчиков экс-участницы интересуется, переехало ли жить семейство Пынзарь в Турцию на совсем или же они решили просто продлить свой отдых.