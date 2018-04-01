Новое приложение поможет пользователям осознать опасность ядерного взрыва

Экспертами Техинститута им. Стивенса представлена разработка программного продукта, интерфейс которого содержит карту. На изображении предлагается ввести в специальном поле местоположение собственного почтового индекса, а следом, сделать выбор разновидности бомбы, а так же определиться с указанием точки, именно в которой и предстоит упасть снаряду. Попадание возможно на землю или детонацией в атмосфере.Необычный эксперимент доктора Тары Дрозденко, основан на подготовке к чрезвычайному происшествию или опасности. Она отмечает, что настоящий мир наполнен многими неожиданностями, а наличие ядерного оружия повышает смертельные риски. Самое главное понять и осознать существующую угрозу, так как от этого зависит первый шаг в сторону безопасности в будущем.