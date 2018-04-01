Новое приложение поможет пользователям осознать опасность ядерного взрыва
Новый продукт, названный Outrider Foundation, представляет из себя вид интерактивного симулятора по отображению соответствующих снарядам взрывов. Так любому пользователю предлагается воспользоваться возможностью наблюдения собственной смерти, причиной которой - ядерный взрыв.
Экспертами Техинститута им. Стивенса представлена разработка программного продукта, интерфейс которого содержит карту. На изображении предлагается ввести в специальном поле местоположение собственного почтового индекса, а следом, сделать выбор разновидности бомбы, а так же определиться с указанием точки, именно в которой и предстоит упасть снаряду. Попадание возможно на землю или детонацией в атмосфере.
Необычный эксперимент доктора Тары Дрозденко, основан на подготовке к чрезвычайному происшествию или опасности. Она отмечает, что настоящий мир наполнен многими неожиданностями, а наличие ядерного оружия повышает смертельные риски. Самое главное понять и осознать существующую угрозу, так как от этого зависит первый шаг в сторону безопасности в будущем.
Экспертами Техинститута им. Стивенса представлена разработка программного продукта, интерфейс которого содержит карту. На изображении предлагается ввести в специальном поле местоположение собственного почтового индекса, а следом, сделать выбор разновидности бомбы, а так же определиться с указанием точки, именно в которой и предстоит упасть снаряду. Попадание возможно на землю или детонацией в атмосфере.
Необычный эксперимент доктора Тары Дрозденко, основан на подготовке к чрезвычайному происшествию или опасности. Она отмечает, что настоящий мир наполнен многими неожиданностями, а наличие ядерного оружия повышает смертельные риски. Самое главное понять и осознать существующую угрозу, так как от этого зависит первый шаг в сторону безопасности в будущем.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:10