Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес

Исполнительница выбрала коралловый комбинезон с отделкой из черного кружева, после чего сразу привлекла к себе внимание гостей и СМИ. Подписчики заметили, что фигура Наташи Королевой стала крупнее и были поражены ее выбором костюма. Многие люди сравнили его с морковью, после чего посоветовали артистке найти для себя хорошего стилиста.Пользователей сетей возмутили кисточки, напоминающие шторы. Такие аксессуары сделали образ знаменитости немного вульгарным, хотя она уже позировала перед камерами без следов усталости на лице.