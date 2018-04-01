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Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес

Певица после посещения юбилея Владимира Винокура опубликовала в Instagram новые фото. Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес, подчеркнутый ее нарядом.

Исполнительница выбрала коралловый комбинезон с отделкой из черного кружева, после чего сразу привлекла к себе внимание гостей и СМИ. Подписчики заметили, что фигура Наташи Королевой стала крупнее и были поражены ее выбором костюма. Многие люди сравнили его с морковью, после чего посоветовали артистке найти для себя хорошего стилиста.

Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за лишний вес


Пользователей сетей возмутили кисточки, напоминающие шторы. Такие аксессуары сделали образ знаменитости немного вульгарным, хотя она уже позировала перед камерами без следов усталости на лице.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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