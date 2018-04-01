Алексей Чайчиц стал преподавателем в школе моделей

Чайчиц недавно дал небольшое интервью, в котором ответил на вопрос о своей карьере. Молодой человек рассказал, что он сейчас работает преподавателем для детей. Алексей их учит правильно позировать и подавать себя на публике.Экс-участник добавил, что он имеет диплом психолога, так что знает особенности работы с детьми. Чайчиц уже познакомился со своими учениками и их родителями, проведя вводное занятие, на котором рассказал о себе и о целях уроков.Поклонники, узнав об этой новости, были удивлены. Многим непонятно, что Алексей может преподавать детям, ведь он имеет сомнительное прошлое танцора в клубах. Пользователи считают, что парню опасно доверять детей.Но преданные фанаты Чайчица уверены, что у него все получится. Они пожелали ему успехов и процветания в карьере.