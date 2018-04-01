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Алексей Чайчиц стал преподавателем в школе моделей

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц рассказал журналистам, где он теперь работает.

Чайчиц недавно дал небольшое интервью, в котором ответил на вопрос о своей карьере. Молодой человек рассказал, что он сейчас работает преподавателем для детей. Алексей их учит правильно позировать и подавать себя на публике.

Алексей Чайчиц стал преподавателем в школе моделей

Экс-участник добавил, что он имеет диплом психолога, так что знает особенности работы с детьми. Чайчиц уже познакомился со своими учениками и их родителями, проведя вводное занятие, на котором рассказал о себе и о целях уроков.

Поклонники, узнав об этой новости, были удивлены. Многим непонятно, что Алексей может преподавать детям, ведь он имеет сомнительное прошлое танцора в клубах. Пользователи считают, что парню опасно доверять детей.

Но преданные фанаты Чайчица уверены, что у него все получится. Они пожелали ему успехов и процветания в карьере.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:42
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