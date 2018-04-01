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Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит «диванный день»

Экс-участники «Дома-2» Тигран и Юля Салибековы для многих являются примером идеальной семьи, построенной на реалити-шоу.

Напомним, что зарождалась пара не самым лучшим образом: узнав о беременности своей возлюбленной, молодой человек покинул телестройку, поскольку его родители отказывались принимать Юлю в свою семью.

Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит «диванный день»

Позже Тигран все же вернулся в периметр, сделал на тот момент еще Колисниченко предложение руки и сердца, а через два месяца у него родился первенец, которого они с женой назвали Ролан.

Стоит отметить, что родственников Салибекова на свадьбе не было, им понадобилось время, чтобы смириться с мыслью о невестке и будущем внуке.

Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит «диванный день»

Сейчас у супругов все хорошо, в 2014 году у них появился еще один сын Эльдар, они переехали в более просторную квартиру, наладили отношения с родственниками и успешно реализовали свой бизнес.

В микроблогах они часто делятся с подписчиками различными домашними снимками и роликами с участием детей. Так, к примеру, на днях Юля показала фанатам, как обычно у них проходит «диванный день» - все семейство лежит на диване, балуется, играют и веселятся.

Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно у них проходит «диванный день»

«Круто, счастье вот оно!», «Пусть во всех семьях они будут - играющие с детьми папы!!!», «Дай Бог вам жить всегда так дружно, пусть у вас всегда будет семейное счастье!», «Ничего неделание и валяние на кровати, тоже хороший отдых!», - пишут поклонники Салибековых в комментариях.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:41
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