Елена Исинбаева впервые показала сына
Елена Исинбаева, являющаяся отечественной спортсменкой, впервые после родов обнародовала снимок с сыном, а вернее коляску с ребёнком. Малышу в данное время только полтора месяца. Двукратная олимпийская чемпионка не торопиться возвращаться в общество. Судя по Instagram-странице девушки, она сейчас наслаждается материнством.
После длительного молчания Исинбаева приняла решение обнародовать новые публикации с прогулки. Спортсменка на фото запечатлена с рюкзаком, в котором, наверное, лежат необходимые вещи для ребёнка во время прогулки. Под снимком Елена написала - "с сыночком и кровинушкой". Стоит отметить, что Исинбаева называет «кровинушкой» свою сестру Инессу, которая помогает ей заботиться о малыше.
Знаменитая спортсменка пока как не показывает общественности ребёнка, так и не называет его имени. Также Елена не планирует пока возвращаться домой, потому что считает, что малыш ещё не полностью окреп для волгоградского климата.
После длительного молчания Исинбаева приняла решение обнародовать новые публикации с прогулки. Спортсменка на фото запечатлена с рюкзаком, в котором, наверное, лежат необходимые вещи для ребёнка во время прогулки. Под снимком Елена написала - "с сыночком и кровинушкой". Стоит отметить, что Исинбаева называет «кровинушкой» свою сестру Инессу, которая помогает ей заботиться о малыше.
Знаменитая спортсменка пока как не показывает общественности ребёнка, так и не называет его имени. Также Елена не планирует пока возвращаться домой, потому что считает, что малыш ещё не полностью окреп для волгоградского климата.