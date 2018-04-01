АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Елена Исинбаева впервые показала сына

Елена Исинбаева, являющаяся отечественной спортсменкой, впервые после родов обнародовала снимок с сыном, а вернее коляску с ребёнком. Малышу в данное время только полтора месяца. Двукратная олимпийская чемпионка не торопиться возвращаться в общество. Судя по Instagram-странице девушки, она сейчас наслаждается материнством.

Елена Исинбаева впервые показала сына


После длительного молчания Исинбаева приняла решение обнародовать новые публикации с прогулки. Спортсменка на фото запечатлена с рюкзаком, в котором, наверное, лежат необходимые вещи для ребёнка во время прогулки. Под снимком Елена написала - "с сыночком и кровинушкой". Стоит отметить, что Исинбаева называет «кровинушкой» свою сестру Инессу, которая помогает ей заботиться о малыше.

Елена Исинбаева впервые показала сына


Знаменитая спортсменка пока как не показывает общественности ребёнка, так и не называет его имени. Также Елена не планирует пока возвращаться домой, потому что считает, что малыш ещё не полностью окреп для волгоградского климата.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились официальные технические
Олег Анофриев до конца жизни ревновал свою
Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за
Химики: Натуральные продукты питания по своему
Механизм «питания» бактерий электронами
Любимая песня наследника Яны Рудковской
Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой
Новое приложение поможет пользователям осознать
В палату Ольги Рапунцель Дима Дмитренко принес
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за
Елена Исинбаева впервые показала сына
Нелли Ермолаева назвала семьи без детей -
Прохор Шаляпин повергся критике со стороны
Яна Рудковская впечатлила фанатов роскошной
Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда
Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за
Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея
У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки
Кристина Орбакайте организовала для наследницы
Максим Фадеев рассказал об инциденте с Юрием
Дарью Пынзарь после приключений посадят за руль
Алексей Чайчиц стал преподавателем в школе моделей
Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно
Ким Кардашьян восхитила поклонников своей
Ученые: Родители из-за неправильного воспитания
Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда
Посольство США объяснило невыдачу виз сборной
Ольга Бузова в восторге от концерта прошедшего в
Жителей Швейцарии напугало появление трех НЛО в
Илья Яббаров стал правильным парнем, чтобы не
Просмотреть все новости