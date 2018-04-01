Елена Исинбаева впервые показала сына

После длительного молчания Исинбаева приняла решение обнародовать новые публикации с прогулки. Спортсменка на фото запечатлена с рюкзаком, в котором, наверное, лежат необходимые вещи для ребёнка во время прогулки. Под снимком Елена написала - "с сыночком и кровинушкой". Стоит отметить, что Исинбаева называет «кровинушкой» свою сестру Инессу, которая помогает ей заботиться о малыше.Знаменитая спортсменка пока как не показывает общественности ребёнка, так и не называет его имени. Также Елена не планирует пока возвращаться домой, потому что считает, что малыш ещё не полностью окреп для волгоградского климата.