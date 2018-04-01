Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда Шварценеггера в клинике после операции

Актер не сомневается, что герой “Терминатора” скоро поправится и станет еще сильнее после возвращения к работе. Однако он не собирается отказываться от курения сигар. Представители СМИ были восхищены отличной физической формой Сильвестра Сталлоне и его великолепным внешним видом.Знаменитость долго смеялся, когда ему порекомендовали подобрать для Арнольда Шварценеггера физическую нагрузку. Он сразу подчеркнул, что семикратный чемпион соревнований не нуждается в таких советах и может сам подобрать для организма необходимые упражнения.