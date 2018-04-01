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Яна Рудковская впечатлила фанатов роскошной грудью на новом видео

Яна Рудсковская впечатлила своих многочисленных фанатов, продемонстрировав им свою роскошную грудь. Соответствующий видеоролик российская знаменитость обнародовала в рамках Instagram.

Яна Рудковская впечатлила фанатов роскошной грудью на новом видео

Недавно Яна Рудковская побывала в Париже, где участвовала в съемке у лучшего мирового фотографа — Эллен фон Унверт. Скорей всего уже в апреле продюсер появится на обложке глянца. На ролике можно наблюдать, как теледива одета в непривычный для неё наряд, активно меняет позы, показывая своё тело перед объективом камеры, при этом получая комментарии со стороны фотографа одобрительного характера.

Внимание фолловеров привлёк роскошный бюст Яны Рудковской, который отчетливо просматривается под платьем, открывающим вид на грудь звезды. Ролик в течение девятнадцати часов сумел собрать более 416 тысяч отметок «мне нравится» и свыше 500 восхитительных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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