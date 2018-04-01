АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения в Instagram

Сегодня Сергей Лазарев празднует свое 35-летие, получая поздравление от своих коллег и поклонников. Филипп Киркоров трогательно поздравил певца в Instagram, опубликовав небольшой пост.

Исполнитель отметил, что его друг сам добился признания у зрителей благодаря таланту, что сейчас стало большой редкостью. Подписчики Филиппа Киркорова тоже написали много теплых слов в адрес именинника, желая ему счастья и творческих успехов

Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения в Instagram


Звезда попросил Сергея Лазарева всегда оставаться добрым и честным человеком, каким он был 20 лет назад. Уже тогда певец поражал своей открытостью и весельем, при этом всегда сохраняя благородство души и не идущий на компромиссы с совестью.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда
Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за
Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея
У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки
Кристина Орбакайте организовала для наследницы
Максим Фадеев рассказал об инциденте с Юрием
Дарью Пынзарь после приключений посадят за руль
Алексей Чайчиц стал преподавателем в школе моделей
Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно
Ким Кардашьян восхитила поклонников своей
Ученые: Родители из-за неправильного воспитания
Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда
Посольство США объяснило невыдачу виз сборной
Ольга Бузова в восторге от концерта прошедшего в
Жителей Швейцарии напугало появление трех НЛО в
Илья Яббаров стал правильным парнем, чтобы не
Зрители считают, что стало интересно наблюдать за
В Роскачестве сообщили о масштабах фальсификата
Группа туристов без вести пропала после схода
Саймон Марданшин разлюбил Лену Хромину
В Рязанской области исследователи обнаружили след
Ксения Бородина попалась на воровстве чужих
В сегодняшнем эфире "Дома-2" участники пройдут
Захарова считает срыв ЧМ-2018 по футболу главной
Над австрийскими горами был замечен треугольный
Власти США хотят запрашивать данные об аккаунтах
Роды Ольги Рапунцель транслируются онлайн
Ученые: На Марсе обнаружена огромная дыра
Новый вирус убивает смартфоны используя майнинг
Дарья Пынзарь шокирована тем, как жители Турции
Просмотреть все новости