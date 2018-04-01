Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения в Instagram
Сегодня Сергей Лазарев празднует свое 35-летие, получая поздравление от своих коллег и поклонников. Филипп Киркоров трогательно поздравил певца в Instagram, опубликовав небольшой пост.
Исполнитель отметил, что его друг сам добился признания у зрителей благодаря таланту, что сейчас стало большой редкостью. Подписчики Филиппа Киркорова тоже написали много теплых слов в адрес именинника, желая ему счастья и творческих успехов
Звезда попросил Сергея Лазарева всегда оставаться добрым и честным человеком, каким он был 20 лет назад. Уже тогда певец поражал своей открытостью и весельем, при этом всегда сохраняя благородство души и не идущий на компромиссы с совестью.
Исполнитель отметил, что его друг сам добился признания у зрителей благодаря таланту, что сейчас стало большой редкостью. Подписчики Филиппа Киркорова тоже написали много теплых слов в адрес именинника, желая ему счастья и творческих успехов
Звезда попросил Сергея Лазарева всегда оставаться добрым и честным человеком, каким он был 20 лет назад. Уже тогда певец поражал своей открытостью и весельем, при этом всегда сохраняя благородство души и не идущий на компромиссы с совестью.