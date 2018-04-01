Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения в Instagram

Исполнитель отметил, что его друг сам добился признания у зрителей благодаря таланту, что сейчас стало большой редкостью. Подписчики Филиппа Киркорова тоже написали много теплых слов в адрес именинника, желая ему счастья и творческих успеховЗвезда попросил Сергея Лазарева всегда оставаться добрым и честным человеком, каким он был 20 лет назад. Уже тогда певец поражал своей открытостью и весельем, при этом всегда сохраняя благородство души и не идущий на компромиссы с совестью.