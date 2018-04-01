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Ольга Бузова в восторге от концерта прошедшего в Екатеринбурге

30 марта телеведущая и певица Ольга Бузова приехала со своим концертом в рамках тура «Под звуки поцелуев» в Екатеринбург, где выступила на сцене Теле-клуба.

Ольга Бузова в восторге от концерта прошедшего в Екатеринбурге

При этом, как сообщает сама теледива, при вместимости 1500 человек, на послушать ее песни пришло более 2000 человек – полный sold out.

«Жаль, что не все смогли попасть, так как билетов не было уже за месяц до моего концерта», - написала Оля под одним из роликов из Екатеринбурга.

Она пообещала всем, кому не достался билет, что в скором времени снова к ним приедет, поэтому у них будет возможность увидеть ее.

Стоит отметить, что выступление в Теле-клубе не обошлось без происшествий, поскольку из-за давки большого количества человек произошла драка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:03
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