Ольга Бузова в восторге от концерта прошедшего в Екатеринбурге

«Жаль, что не все смогли попасть, так как билетов не было уже за месяц до моего концерта», - написала Оля под одним из роликов из Екатеринбурга.

При этом, как сообщает сама теледива, при вместимости 1500 человек, на послушать ее песни пришло более 2000 человек – полный sold out.Она пообещала всем, кому не достался билет, что в скором времени снова к ним приедет, поэтому у них будет возможность увидеть ее.Стоит отметить, что выступление в Теле-клубе не обошлось без происшествий, поскольку из-за давки большого количества человек произошла драка.