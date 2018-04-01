Илья Яббаров стал правильным парнем, чтобы не вылететь с «Дома-2»

Придя на шоу в очередной раз, Илья решил использовать тактику нападения, чтобы сразу заявить о себе на всю страну. В качестве жертвы он выбрал Ольгу Рапунцель. А чтобы придать своим словам большую значимость начал манипулировать Аленой Савкиной, сделав ее соучастницей.Однако ни зрители, ни ведущие не намерены долго терпеть хамство Яббарова и его неуважительное отношение к другим участникам. Влад Кадони напрямую начал говорить Илье о том, что он может вылететь с проекта, если не прекратить себя так по-свински вести.В связи с этим Яббаров, испугавшись возможного ухода, резко решил поменять свое поведение. Теперь мужчина выставил виноватой Алену, которая якобы сама испортила отношения со своей сестрой. Но только поклонники «Дома-2» уверены, что время Ильи подходит к концу, так что его уже не спасет новый образ правильного парня.