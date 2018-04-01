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Илья Яббаров стал правильным парнем, чтобы не вылететь с «Дома-2»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров сменил тактику, став примерным парнем, чтобы остаться на проекте.

Придя на шоу в очередной раз, Илья решил использовать тактику нападения, чтобы сразу заявить о себе на всю страну. В качестве жертвы он выбрал Ольгу Рапунцель. А чтобы придать своим словам большую значимость начал манипулировать Аленой Савкиной, сделав ее соучастницей.

Илья Яббаров стал правильным парнем, чтобы не вылететь с «Дома-2»

Однако ни зрители, ни ведущие не намерены долго терпеть хамство Яббарова и его неуважительное отношение к другим участникам. Влад Кадони напрямую начал говорить Илье о том, что он может вылететь с проекта, если не прекратить себя так по-свински вести.

В связи с этим Яббаров, испугавшись возможного ухода, резко решил поменять свое поведение. Теперь мужчина выставил виноватой Алену, которая якобы сама испортила отношения со своей сестрой. Но только поклонники «Дома-2» уверены, что время Ильи подходит к концу, так что его уже не спасет новый образ правильного парня.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:58
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