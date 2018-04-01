Кристина Орбакайте организовала для наследницы Клавдии сказочное торжество в честь дня рождения

Девочку поздравила Жасмин вместе с дочкой, а также на вечеринке были наследники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Малыши были в восторге от выступления аниматоров, а сам зал, где проходил праздник, стал волшебным дворцом в стиле Disney.Клавдию гости сразу назвали принцессой из-за прекрасного внешнего вида, а также детям не пришлось скучать. После конкурсов и мастер-классов, где они учились изготавливать свечи, праздник продолжило выступление попугаев и обезьян. Затем бумажная вечеринка закончилась веселой дискотекой.