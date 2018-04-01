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Кристина Орбакайте организовала для наследницы Клавдии сказочное торжество в честь дня рождения

Недавно наследница Кристины Орбакайте Клавдия отметила свое 6-летие. Певица организовала в честь ее дня рождения сказочное торжество, на котором присутствовали коллеги с детьми.

Девочку поздравила Жасмин вместе с дочкой, а также на вечеринке были наследники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Малыши были в восторге от выступления аниматоров, а сам зал, где проходил праздник, стал волшебным дворцом в стиле Disney.

Кристина Орбакайте организовала для наследницы Клавдии сказочное торжество в честь дня рождения


Клавдию гости сразу назвали принцессой из-за прекрасного внешнего вида, а также детям не пришлось скучать. После конкурсов и мастер-классов, где они учились изготавливать свечи, праздник продолжило выступление попугаев и обезьян. Затем бумажная вечеринка закончилась веселой дискотекой.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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