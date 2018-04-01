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Зрители считают, что стало интересно наблюдать за жизнью участников на Сейшелах

Телезрители шоу «Дом-2» стали с удовольствием следить за сейшельской площадкой.

Не так давно поклонники телепроекта начали бить тревогу о том, что «Дом-2» стал скучной и неинтересной телепередачей. Многие обращались к организатором, чтобы они предприняли меры для повышения рейтингов.

Зрители считают, что стало интересно наблюдать за жизнью участников на Сейшелах

По всей видимости, просьбы зрителей были услышаны, так как теперь фанаты отмечают, что следить за жизнью участников стало интересней, в особенности на Сейшелах. Поклонники отмечают, что участники будто оживились и начали активно строить пары, ходить на свидания.

То организаторы пообещали повысить зарплаты, если эфиры наполнятся смыслом и станут интересными, то ли с приходом весны у многих активизировались феромоны, однако сейшельская площадка оживилась. Теперь телезрители гадают, как долго продлится такая накаленная атмосфера на Острове.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:50
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