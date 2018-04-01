Зрители считают, что стало интересно наблюдать за жизнью участников на Сейшелах

Не так давно поклонники телепроекта начали бить тревогу о том, что «Дом-2» стал скучной и неинтересной телепередачей. Многие обращались к организатором, чтобы они предприняли меры для повышения рейтингов.По всей видимости, просьбы зрителей были услышаны, так как теперь фанаты отмечают, что следить за жизнью участников стало интересней, в особенности на Сейшелах. Поклонники отмечают, что участники будто оживились и начали активно строить пары, ходить на свидания.То организаторы пообещали повысить зарплаты, если эфиры наполнятся смыслом и станут интересными, то ли с приходом весны у многих активизировались феромоны, однако сейшельская площадка оживилась. Теперь телезрители гадают, как долго продлится такая накаленная атмосфера на Острове.