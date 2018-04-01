Максим Фадеев рассказал об инциденте с Юрием Николаевым в начале карьеры

Тогда он сильно мечтал попасть в эфир “Утренней почты”, так как это могло помочь будущей звезде получить известность. Максим Фадеев приехал в столицу, не думая о нехватке денег, а также надеялся, что ведущий сразу сможет оценить его записи. Молодой музыкант ждал Юрия Николаева возле Останкино и, преградив ему дорогу, сообщил, что он приехал их Кургана и хочет передать свою кассету.Ответная реакция знаменитости была непредсказуемой, потому что Юрий Николаев просто выругался и ушел. С тех пор прошло много лет, но продюсер извлек урок из данной ситуации и слушает сразу все записи новичков. Он также работает с исполнителями, желающими выразить себя через творчество.