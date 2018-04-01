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Саймон Марданшин разлюбил Лену Хромину

Бывший участник известного проекта «Дом-2» Саймон Марданшин признался, что больше не испытывает чувств к Лене Хроминой.

Не так давно Саймон покинул «Дом-2». Молодой человек много думал над тем, что произошло на проекте, и пришел к выводу, что будущего у них с Леной быть не могло, так как она полигамна по своей натуре, а значит, отношения с ней строить бессмысленно.

Саймон Марданшин разлюбил Лену Хромину

Марданшин признался, что после ухода он долгое время переживал и не мог найти себе места. Он беспокоился о чувствах Хроминой, что так с ней поступил, бросив ее одну. Но, поразмыслив несколько дней, парень поняла, что для девушки слово «люблю» не имеет никакого значения.

Саймон рассказал, что отвращение к Лене у него появилось после того, как она пьяная флиртовала в клубе с Глебом Жемчуговым. По мнению Марданшина, любящая девушка не должна была так поступать, как бы сильно она не была обижена.

Молодой человек понял, что их отношения с Хроминой были ошибкой. Теперь у него не осталось к девушке никаких чувств, однако чтобы окончательно оставить в прошлом эту историю, должно пройти еще какое-то время.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:37
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