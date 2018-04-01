Саймон Марданшин разлюбил Лену Хромину

Не так давно Саймон покинул «Дом-2». Молодой человек много думал над тем, что произошло на проекте, и пришел к выводу, что будущего у них с Леной быть не могло, так как она полигамна по своей натуре, а значит, отношения с ней строить бессмысленно.Марданшин признался, что после ухода он долгое время переживал и не мог найти себе места. Он беспокоился о чувствах Хроминой, что так с ней поступил, бросив ее одну. Но, поразмыслив несколько дней, парень поняла, что для девушки слово «люблю» не имеет никакого значения.Саймон рассказал, что отвращение к Лене у него появилось после того, как она пьяная флиртовала в клубе с Глебом Жемчуговым. По мнению Марданшина, любящая девушка не должна была так поступать, как бы сильно она не была обижена.Молодой человек понял, что их отношения с Хроминой были ошибкой. Теперь у него не осталось к девушке никаких чувств, однако чтобы окончательно оставить в прошлом эту историю, должно пройти еще какое-то время.