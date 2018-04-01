Ксения Бородина попалась на воровстве чужих высказываний

По сути, в этом нет ничего постыдного, однако зрителям не нравится то, что публикуя очередное умное высказывания, бывшие, а также нынешние жители реалити-шоу не ссылаются на автора, приписывая его размышления себе.Так, к примеру, на воровстве чужих мыслей была застукана бессменная ведущая телестройки Ксения Бородина. В подписи под одним из своих снимком она решила «умно» рассказать о том, как ей удалось дочитать к себе инструкцию.Однако недоверчивые подписчики засомневались, что строчки, написанные теледивой, действительно принадлежат ей, и решили это проверить.В итоге они выяснили, что Ксения никакая не поэтесса, а самая обычная «воровка статусов», поскольку ранее об этих же инструкциях писала Вера Ползкова.