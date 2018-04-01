Ким Кардашьян восхитила поклонников своей великолепной фигурой
Поклонники звездной мамы трех детей после просмотра нового фото в Instagram написали много лестных слов в ее адрес. Они были восхищены великолепной фигурой Ким Кардашьян, позирующей перед камерами для обложки ELLE.
Главный редактор журнала Нина Гарсия в честь первого апреля порадовала любителей моды новым выпуском. Звезда стоит на фоне океана в черных лосинах и топе золотого цвета, подчеркнув свой накачанный пресс. Многие пользователи сетей сразу назвали Ким Кардашьян гламурной красавицей и сексапильной особой.
Они заметили позитивные изменения во внешнем виде знаменитости, которая работает над собой и любит заниматься спортом. Фанаты пожелали своему кумиру позитивного настроения и творческих успехов.
Главный редактор журнала Нина Гарсия в честь первого апреля порадовала любителей моды новым выпуском. Звезда стоит на фоне океана в черных лосинах и топе золотого цвета, подчеркнув свой накачанный пресс. Многие пользователи сетей сразу назвали Ким Кардашьян гламурной красавицей и сексапильной особой.
Они заметили позитивные изменения во внешнем виде знаменитости, которая работает над собой и любит заниматься спортом. Фанаты пожелали своему кумиру позитивного настроения и творческих успехов.