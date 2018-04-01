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Роды Ольги Рапунцель транслируются онлайн

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель через несколько часов станет мамой. Сейчас девушка находится в перинатальном центре, откуда ведет онлайн-трансляцию.

Зрители «Дома-2» уже несколько месяцев следили за состоянием здоровья беременной Рапунцель. Ольга и Дмитрий заранее подготовились к появлению ребенка на свет, поэтому теперь лишь с нетерпением ожидали схваток.

Роды Ольги Рапунцель транслируются онлайн

И вот утром 1 апреля Рапунцель вдруг почувствовала, что скоро родит. Девушку сразу отправили в московский перинатальный центр к ее лечащему врачу. Девушка волнуется, однако отмечает, что чувствует себя хорошо.

Доктора дали эпидуральную анестезию, чтобы подготовить организм к большим нагрузкам во время родов. Схватки продолжаются, а Дмитренко тем временем находится рядом и старается поддерживать свою жену.

Он е успокаивает, держит за руку и говорит о том, что все будет хорошо. Фанаты пары внимательно следят за трансляцией в ожидании новости о том, что Дмитрий и Ольга стали родителями.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:59
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