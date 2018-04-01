Роды Ольги Рапунцель транслируются онлайн

Зрители «Дома-2» уже несколько месяцев следили за состоянием здоровья беременной Рапунцель. Ольга и Дмитрий заранее подготовились к появлению ребенка на свет, поэтому теперь лишь с нетерпением ожидали схваток.И вот утром 1 апреля Рапунцель вдруг почувствовала, что скоро родит. Девушку сразу отправили в московский перинатальный центр к ее лечащему врачу. Девушка волнуется, однако отмечает, что чувствует себя хорошо.Доктора дали эпидуральную анестезию, чтобы подготовить организм к большим нагрузкам во время родов. Схватки продолжаются, а Дмитренко тем временем находится рядом и старается поддерживать свою жену.Он е успокаивает, держит за руку и говорит о том, что все будет хорошо. Фанаты пары внимательно следят за трансляцией в ожидании новости о том, что Дмитрий и Ольга стали родителями.