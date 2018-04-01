Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда пробивается наружу

Недавно в своём микроблоге Instagram Нюша обнародовала философский пост, в котором она размышляла о своём внутреннем мире. Певица считает, что внутренний мир человека порой не соответствует его желаниям и действиям. Знаменитая исполнительница песен призналась, что её внутреннее «я» иногда не может пробиться наружу. По словам артистки, для достижения внутренней гармонии ей приходится прикладывать множество усилий, а также проводить большую работу над собой.Нюша к данному посту добавила откровенное фото. На снимке певица изображена в полумраке спиной к объективу камеры. На знаменитости одет сексуальный черный боди. Фанаты поддержали молодую исполнительницу песен, отметив важность этой темы. Публикация за 13 часов сумела собрать около 49 тысяч лайков.