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Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда пробивается наружу

Певица Нюша в рамках Instagram оставила загадочный пост, которым заинтриговала своих фолловеров. Артистка недавно поняла, что её внутреннее «я» порой не может пробиться наружу.

Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда пробивается наружу


Недавно в своём микроблоге Instagram Нюша обнародовала философский пост, в котором она размышляла о своём внутреннем мире. Певица считает, что внутренний мир человека порой не соответствует его желаниям и действиям. Знаменитая исполнительница песен призналась, что её внутреннее «я» иногда не может пробиться наружу. По словам артистки, для достижения внутренней гармонии ей приходится прикладывать множество усилий, а также проводить большую работу над собой.

Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда пробивается наружу


Нюша к данному посту добавила откровенное фото. На снимке певица изображена в полумраке спиной к объективу камеры. На знаменитости одет сексуальный черный боди. Фанаты поддержали молодую исполнительницу песен, отметив важность этой темы. Публикация за 13 часов сумела собрать около 49 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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