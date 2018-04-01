Посольство США объяснило невыдачу виз сборной России по вольной борьбе
Заместитель руководителя американского посольства в России Энтони Годфри сказал, что есть разница между отказом на выдачу документа и невозможностью его оформления. Представители миссии США в РФ утверждают, что не смогли выдать визы сборной России по вольной борьбе из-за большого количества заявок на собеседование с консулом.
Годфри утверждает, что невозможно выдать визу без предварительного собеседования с консулом. Так как очередь к нему большая, то и провести процедуру быстро не удалось. Дипломат сказал, что никто в посольстве не давал визовый отказ российским спортсменам, просто им нужно пройти собеседование. Он обосновал это американскими законодательными нормами, поэтому нельзя делать какие-либо исключения в законе.
Также Гофри считает, что провести собеседование с российскими борцами сейчас невозможно хотя бы по соображениям справедливости. Если сейчас сборную России пригласить на процедуру, то другие российские граждане потеряют свои места в очереди к консулу.
Годфри утверждает, что невозможно выдать визу без предварительного собеседования с консулом. Так как очередь к нему большая, то и провести процедуру быстро не удалось. Дипломат сказал, что никто в посольстве не давал визовый отказ российским спортсменам, просто им нужно пройти собеседование. Он обосновал это американскими законодательными нормами, поэтому нельзя делать какие-либо исключения в законе.
Также Гофри считает, что провести собеседование с российскими борцами сейчас невозможно хотя бы по соображениям справедливости. Если сейчас сборную России пригласить на процедуру, то другие российские граждане потеряют свои места в очереди к консулу.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:10