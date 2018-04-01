Посольство США объяснило невыдачу виз сборной России по вольной борьбе

Годфри утверждает, что невозможно выдать визу без предварительного собеседования с консулом. Так как очередь к нему большая, то и провести процедуру быстро не удалось. Дипломат сказал, что никто в посольстве не давал визовый отказ российским спортсменам, просто им нужно пройти собеседование. Он обосновал это американскими законодательными нормами, поэтому нельзя делать какие-либо исключения в законе.Также Гофри считает, что провести собеседование с российскими борцами сейчас невозможно хотя бы по соображениям справедливости. Если сейчас сборную России пригласить на процедуру, то другие российские граждане потеряют свои места в очереди к консулу.