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Дарья Пынзарь шокирована тем, как жители Турции относятся к чужим детям

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь уже достаточно долго находится вместе с сыновьями на отдыхе в Турции и за это время у нее уже успело сложиться впечатление о том, как местные жители относятся к чужим детям.

Ни для кого не секрет, что при любой поездке заграницу каждый родитель волнуется о том, как его ребенок перенесет резкую смену климата, разницу в часовых поясах и многое другое.

Дарья Пынзарь шокирована тем, как жители Турции относятся к чужим детям

Однако Даша, находясь в Аланье не один месяц, следит не только за благополучием своих сыновей, но и за тем, как на них реагируют турки.

По словам девушки, она приятно удивлена тому, как местное население внимательно и заботливо относятся к абсолютно посторонним детям.

Пынзарь призналась, что Давид очень любит автомобили, и в Турции он уже успел побывать в салоне каждого заинтересовавшего его транспорта. Мальчику даже разрешили посидеть за рулем различных служебных машин и ему никто не отказывает, так как он ребенок.

Многие фанаты бывшей звезды телестройки действительно были поражены гостеприимством и добротой турков, отметив, что в Росси такого отношения к детям нет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:35
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