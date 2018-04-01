Дарья Пынзарь шокирована тем, как жители Турции относятся к чужим детям

Ни для кого не секрет, что при любой поездке заграницу каждый родитель волнуется о том, как его ребенок перенесет резкую смену климата, разницу в часовых поясах и многое другое.Однако Даша, находясь в Аланье не один месяц, следит не только за благополучием своих сыновей, но и за тем, как на них реагируют турки.По словам девушки, она приятно удивлена тому, как местное население внимательно и заботливо относятся к абсолютно посторонним детям.Пынзарь призналась, что Давид очень любит автомобили, и в Турции он уже успел побывать в салоне каждого заинтересовавшего его транспорта. Мальчику даже разрешили посидеть за рулем различных служебных машин и ему никто не отказывает, так как он ребенок.Многие фанаты бывшей звезды телестройки действительно были поражены гостеприимством и добротой турков, отметив, что в Росси такого отношения к детям нет.