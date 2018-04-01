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В Роскачестве сообщили о масштабах фальсификата коньяка на российском рынке

Во время интервью телеканалу НТВ, руководитель Роскачества Максим Протасов указал на тот факт, что пятая часть продаваемого коньяка на российском рынке является фальсификатом. Таким образом, было отмечено, что в рамках проведенной ранее проверки была найдена продукция, выполненная не по технологии производства этого спиртного напитка.

В Роскачестве сообщили о масштабах фальсификата коньяка на российском рынке


По словам Протасова, около 21% проверенных марок оказались фальсификатом, то есть их сделали не из виноградного спирта. Тем не менее, пока что это только предварительная оценка и более масштабные выводы будут сделаны чуть позже.

Стоит напомнить, что ранее сотрудники Роскачества провели массовое исследование, в котором участвовало примерно 50 коньячных марок, произведенных в России, Молдове, Грузии, Франции и Армении. Все напитки эксперты проверяли на качество, безопасность и состав.
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Экономика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50
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