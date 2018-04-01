В Роскачестве сообщили о масштабах фальсификата коньяка на российском рынке

По словам Протасова, около 21% проверенных марок оказались фальсификатом, то есть их сделали не из виноградного спирта. Тем не менее, пока что это только предварительная оценка и более масштабные выводы будут сделаны чуть позже.Стоит напомнить, что ранее сотрудники Роскачества провели массовое исследование, в котором участвовало примерно 50 коньячных марок, произведенных в России, Молдове, Грузии, Франции и Армении. Все напитки эксперты проверяли на качество, безопасность и состав.