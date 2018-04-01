Группа туристов без вести пропала после схода лавины в Швейцарии

Издание Лайф сообщает, что в Швейцарии после схода лавины в кантоне Вале без вести пропали пять человек. Об этом сообщает местное телевидение, ссылаясь на правоохранительные органы.Инцидент произошёл неподалёку от курорта Фишеральп. Полиция сообщает, что, по предварительной информации, пропала группа туристов, состоящая из пяти человек. В момент схода лавины люди катались вне трассы. В данное время ведутся спасательные поиски пропавших лыжников. Поисковые работы усложнены погодными условиями.