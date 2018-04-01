В Рязанской области исследователи обнаружили след великана

Эти следы сохранились с древних времен, когда на территории Рязани жили огромные люди. Некоторые упоминания о таких существах есть в архивах городского кремля. Там описываются потомки великанов, среди которых было много славных воинов. Добрыня Никитич тоже родился в этом уголке и дополнил список.Многие люди после посещения водоема отмечали, что у них улучшилось здоровье. Место силы помогло им восстановить зрение и даже избавиться от лысины на голове. Эксперты считают, что положительная энергия великанов до сих пор помогает человечеству.