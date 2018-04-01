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В Рязанской области исследователи обнаружили след великана

Исследователь Парамон Рязанцев обнаружил в Рязанской области след великана. Он обратил внимание на странную форму и размеры озера, расположенного возле Алеканово, которое имеет сильную энергетику.

Эти следы сохранились с древних времен, когда на территории Рязани жили огромные люди. Некоторые упоминания о таких существах есть в архивах городского кремля. Там описываются потомки великанов, среди которых было много славных воинов. Добрыня Никитич тоже родился в этом уголке и дополнил список.

В Рязанской области исследователи обнаружили след великана


Многие люди после посещения водоема отмечали, что у них улучшилось здоровье. Место силы помогло им восстановить зрение и даже избавиться от лысины на голове. Эксперты считают, что положительная энергия великанов до сих пор помогает человечеству.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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