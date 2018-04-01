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Захарова считает срыв ЧМ-2018 по футболу главной целью запада

В рамках своего интервью Пятому каналу, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказала свое мнение касательно главных целей западных стран. Она считает, что срыв чемпионата мира по футболу, который запланирован в этом году в России, и есть самое заветное желание запада.

Захарова считает срыв ЧМ-2018 по футболу главной целью запада


Захарова завела разговор по поводу чемпионата мира после того как журналист задал ей вопрос насчет возможной изоляции со стороны западных государств в рамках футбольного турнира. Представитель МИД сразу же отметила, что «это главная цель».

Сотрудник российского ведомства подчеркнула, представители некоторых стран пытаются всеми силами сделать так, чтобы футбольный турнир в России все-таки не состоялся.
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:20
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