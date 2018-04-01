Захарова считает срыв ЧМ-2018 по футболу главной целью запада

Захарова завела разговор по поводу чемпионата мира после того как журналист задал ей вопрос насчет возможной изоляции со стороны западных государств в рамках футбольного турнира. Представитель МИД сразу же отметила, что «это главная цель».Сотрудник российского ведомства подчеркнула, представители некоторых стран пытаются всеми силами сделать так, чтобы футбольный турнир в России все-таки не состоялся.