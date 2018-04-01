Ольга Жарикова встала на защиту Лены Хроминой

Недавно Жарикова заявила, что все обвинения в адрес Хроминой беспочвенны, так как Лена как человек и как подруга очень хорошая. Ольга призналась, что девушка всегда поможет советом и поддержит в трудной ситуации, в отличие от остальных участниц.Жарикова не отрицает вины Хроминой, когда та поехала в клуб, где вела себя недостойно. Однако Оля отметила, что девочки, которые в тот вечер составили Лене компанию, могли бы проконтролировать ее и не допустить щекотливой ситуации.Но все случилось так, как случилось, поэтому Саймону Марданшину все равно нет оправдания, по мнению Ольги. Ведь мужчина не должен поднимать руку на свою девушку.Сейчас Хромина ведет себя агрессивно, потому что рядом нет достойного парня, который мог бы встать на ее защиту. Девушка защищает себя от нападок коллектива. Причем Жарикова считает, что обвиняют Лену лишь те, кто сами не без греха.Ольга уверена, что на самом деле Хромина страдает, и ей очень одиноко. Жарикова надеется, что совсем скоро в жизни девушки появится мужчина, который больше не даст ее в обиду.