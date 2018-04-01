АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко

Звезда известной телестройки «Дом-2» Татьяна Охулкова сообщила о своей симпатии к Роману Гриценко.

Татьяна недавно рассказала, что она периодические смотрит «Дом-2», так как «положила глаз» на одного из участников. Им стал Роман Гриценко. Охулкова призналась, что он полностью подходит под ее типаж, что ее привлекает внешность молодого человека.

Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко

Девушка была бы не против познакомиться с Романом поближе, чтобы узнать его характер. При это Татьяна наслышана о том, что на проекте Гриценко даже получил прозвище «легенда». Благодаря Мэри Кулешовой Охулкова заполучила номер телефона молодого человека.

Правда, теперь девушка не знает, стоит ли первой начинать знакомство и как его вообще начать. Она не загадывает планов на будущее, так как пока хочет получше узнать Рому.

Татьяна хочет выяснить, остались ли у него какие-либо чувства к ведущей Ольге Бузовой, так как девушка не собирается становится утешением от неразделенной любви.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812
Ольга Жарикова встала на защиту Лены Хроминой
Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала
Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко
Ученые разработали чип улучшающий память человека
В компании BMW не спешат выпускать электрокары
Новый Renault Captur разработают на одной
Ольга Жарикова считает, что Елена Хромина хороший
Фанаты заподозрили Аллу Пугачеву в манипуляциях с
Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года
Приложение Getcontact реализует хранение
Владимир Путин принял отставку губернатора
Давид Анташвили не собирается строить фикцию на
По мнению зрителей, организаторы «Дома-2»
Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки
Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует
BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых
Ольга Бузова теперь и «в рэпе»
Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus
Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала
Компания КIA вывела на тесты таинственный
Зрители «Дома-2» недовольны как участники
Губернатор Кемеровской области А. Тулеев подал в
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола
Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её
Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими
Какие продукты лучше не есть после 40 лет
Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты
Просмотреть все новости