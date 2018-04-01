Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко

Татьяна недавно рассказала, что она периодические смотрит «Дом-2», так как «положила глаз» на одного из участников. Им стал Роман Гриценко. Охулкова призналась, что он полностью подходит под ее типаж, что ее привлекает внешность молодого человека.Девушка была бы не против познакомиться с Романом поближе, чтобы узнать его характер. При это Татьяна наслышана о том, что на проекте Гриценко даже получил прозвище «легенда». Благодаря Мэри Кулешовой Охулкова заполучила номер телефона молодого человека.Правда, теперь девушка не знает, стоит ли первой начинать знакомство и как его вообще начать. Она не загадывает планов на будущее, так как пока хочет получше узнать Рому.Татьяна хочет выяснить, остались ли у него какие-либо чувства к ведущей Ольге Бузовой, так как девушка не собирается становится утешением от неразделенной любви.