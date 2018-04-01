Новый вирус убивает смартфоны используя майнинг

Из сообщений известно, что любой смартфон, на который пользователь установил приложение, подвержен риску выйти из строя по причине распространения скрытых вирусов. Экспертами из Trend Micro конкретно указывается вирус HiddenMiner, попадающий на гаджет пользователя через специально разработанное приложение, приобретаемое из сторонних магазинов. Следующие его действия заключаются в получении доступа к учетной записи владельца и запуском майнера Monero. При всем этом, вирусом предусмотрено удаление иконки приложения из общего меню и остановка его не так проста.Майнить вирус будет непрерывно, а прекратить его действия может только выход устройства из строя или окончательный перегрев. При попытках владельца остановить вирус, вредоносной системой будет заблокирован экран гаджета. Проблема решается только полной перезагрузкой в безопасном режиме, с последующим удалением учетной записи, в которую вирусное приложение внедрилось.