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Новый вирус убивает смартфоны используя майнинг

От специалистов компании Trend Micro поступили сообщения про обнаружении нового вируса, представляющего вредоносное ПО, способное «убить» смартфоны. Распространение вируса HiddenMiner происходит посредством приложения, занимающегося беспрерывным майнингом и размещенного на площадках сторонних магазинов.

Из сообщений известно, что любой смартфон, на который пользователь установил приложение, подвержен риску выйти из строя по причине распространения скрытых вирусов. Экспертами из Trend Micro конкретно указывается вирус HiddenMiner, попадающий на гаджет пользователя через специально разработанное приложение, приобретаемое из сторонних магазинов. Следующие его действия заключаются в получении доступа к учетной записи владельца и запуском майнера Monero. При всем этом, вирусом предусмотрено удаление иконки приложения из общего меню и остановка его не так проста.

Новый вирус убивает смартфоны используя майнинг


Майнить вирус будет непрерывно, а прекратить его действия может только выход устройства из строя или окончательный перегрев. При попытках владельца остановить вирус, вредоносной системой будет заблокирован экран гаджета. Проблема решается только полной перезагрузкой в безопасном режиме, с последующим удалением учетной записи, в которую вирусное приложение внедрилось.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:40
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