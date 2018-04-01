Легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка» планируют возродить

Как известно лимузин ГАЗ-14 три десятилетия назад стал жертвой борьбы с привилегиями. Многие считали, что автомобиль исчез навсегда, так как оснастка для производства и документация вроде бы били уничтожены. Однако недавно выяснилось, что это не так, потому что недалеко от Нижнего Новгорода в заброшенном старом сарае было найдено всё необходимое для того чтобы возобновить выпуск автомобиля «Чайка».Возродить производство легендарного лимузина взялась одна компания, которая пока пожелала остаться неизвестной. Подробности о силовом агрегате пока не разглашают, но в то же время стало известно, что его параметры будут достойными. Не исключено, что возрождённая «Чайка» в будущем составит конкуренцию и для машин проекта «Кортеж». Отмечается, что начало производство легендарного автомобиля запланировано на 1 апреля 2019 года.