Ольга Жарикова считает, что Елена Хромина хороший человек и замечательная подруга

«Думаю, Лена себя сейчас так ведёт, потому что нет нормального достойного парня для неё, который бы мог закрыть всем рты! Она защищает себя в первую очередь от нападок коллектива», - считает она.

На днях, в своем микроблоге возлюбленная Александра Гобозова написала, что тем людям, которые говорят, что Лену нужно лечить, необходимо пройти лечение самим.По словам девушки, Хромина хороший человек и замечательная подруга, которая всегда поддержит и поможет, которой можно доверять.Оля не отрицает того, что развлекаясь в клубе с Глебом Жемчуговым Лена повела себя не достойно, однако, по ее мнению, это не позволяет Саймону поднимать на нее руку.Жарикова также отмечает, что против Хроминой настроен далеко не весь коллектив, а лишь его часть, которая имеет не меньше недостатков.В заключении девушка попросила зрителей не судить Лену, поскольку они не знают, что творится у нее на душе и как ей одиноко.