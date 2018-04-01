Ольга Жарикова считает, что Елена Хромина хороший человек и замечательная подруга
С недавних пор Ольга Жарикова и Елена Хромина являются подругами. Девушки часто проводят время вместе, обсуждают свои проблемы и помогают друг другу.
На днях, в своем микроблоге возлюбленная Александра Гобозова написала, что тем людям, которые говорят, что Лену нужно лечить, необходимо пройти лечение самим.
По словам девушки, Хромина хороший человек и замечательная подруга, которая всегда поддержит и поможет, которой можно доверять.
Оля не отрицает того, что развлекаясь в клубе с Глебом Жемчуговым Лена повела себя не достойно, однако, по ее мнению, это не позволяет Саймону поднимать на нее руку.
Жарикова также отмечает, что против Хроминой настроен далеко не весь коллектив, а лишь его часть, которая имеет не меньше недостатков.
В заключении девушка попросила зрителей не судить Лену, поскольку они не знают, что творится у нее на душе и как ей одиноко.
На днях, в своем микроблоге возлюбленная Александра Гобозова написала, что тем людям, которые говорят, что Лену нужно лечить, необходимо пройти лечение самим.
По словам девушки, Хромина хороший человек и замечательная подруга, которая всегда поддержит и поможет, которой можно доверять.
Оля не отрицает того, что развлекаясь в клубе с Глебом Жемчуговым Лена повела себя не достойно, однако, по ее мнению, это не позволяет Саймону поднимать на нее руку.
«Думаю, Лена себя сейчас так ведёт, потому что нет нормального достойного парня для неё, который бы мог закрыть всем рты! Она защищает себя в первую очередь от нападок коллектива», - считает она.
Жарикова также отмечает, что против Хроминой настроен далеко не весь коллектив, а лишь его часть, которая имеет не меньше недостатков.
В заключении девушка попросила зрителей не судить Лену, поскольку они не знают, что творится у нее на душе и как ей одиноко.