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Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года

На телепроекте «Дом-2» стартовал конкурс «Свадьба на миллион». Теперь участникам предстоит побороться за главный приз – миллион рублей на организацию свадьбы.

Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года

На днях в Сети появился промо-ролик эфира «Дома-2» на 1 апреля 2018 года. В этот день телезрители смогут увидеть, какие испытания приготовили организаторы шоу для участников конкурса «Свадьба на миллион».

Стоит отметить, что в этот раз девушкам придется нелегко. Им предстоит выдержать испытание со змеями, а кому-то даже придется отстричь свои шикарные длинные локоны. Но участники конкурса готовы на все ради миллиона рублей для организации свадьбы своей мечты.

Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года

Ну а кто из пар сегодня покажет настоящую стойкость и стремление достичь поставленной цели, будет известно уже сегодня в новом выпуске реалити-шоу «Дом-2».
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:24
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