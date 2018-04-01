Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года

На днях в Сети появился промо-ролик эфира «Дома-2» на 1 апреля 2018 года. В этот день телезрители смогут увидеть, какие испытания приготовили организаторы шоу для участников конкурса «Свадьба на миллион».Стоит отметить, что в этот раз девушкам придется нелегко. Им предстоит выдержать испытание со змеями, а кому-то даже придется отстричь свои шикарные длинные локоны. Но участники конкурса готовы на все ради миллиона рублей для организации свадьбы своей мечты.Ну а кто из пар сегодня покажет настоящую стойкость и стремление достичь поставленной цели, будет известно уже сегодня в новом выпуске реалити-шоу «Дом-2».