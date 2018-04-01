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Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812 Superfast

Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812 Superfast и дали автомобилю свою оценку. По словам специалистов, в транспортном средстве сочетается агрессия и элегантность.

Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812 Superfast


В частности, британские эксперты отметили, что суперкар Ferrari 812 Superfast отличается высокими скоростными показателями. Автомобиль очень быстро набирает разгон, а также он впечатляет уровнем скорости.

Для того, чтобы проверить автомобиль в реальной среде, а не на гоночных трассах, британские специалисты прокатились на суперкаре Ferrari 812 Superfast по дорогам общего пользования. Погодные условия помогли ускорить процесс, так как в день заезда шёл дождь и проезжая часть была мокрой.

Несмотря на мокрую дорогу автомобиль Ferrari 812 Superfast во время поездки вел себя очень достойно. В результате эксперты назвали главным преимуществом суперкара устойчивость. При этом машина продемонстрировала высокий уровень производительности, который обеспечивает силовой агрегат ёмкостью 6,5 литра производительностью 789 «лошадей».
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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