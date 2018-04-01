Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812 Superfast

В частности, британские эксперты отметили, что суперкар Ferrari 812 Superfast отличается высокими скоростными показателями. Автомобиль очень быстро набирает разгон, а также он впечатляет уровнем скорости.Для того, чтобы проверить автомобиль в реальной среде, а не на гоночных трассах, британские специалисты прокатились на суперкаре Ferrari 812 Superfast по дорогам общего пользования. Погодные условия помогли ускорить процесс, так как в день заезда шёл дождь и проезжая часть была мокрой.Несмотря на мокрую дорогу автомобиль Ferrari 812 Superfast во время поездки вел себя очень достойно. В результате эксперты назвали главным преимуществом суперкара устойчивость. При этом машина продемонстрировала высокий уровень производительности, который обеспечивает силовой агрегат ёмкостью 6,5 литра производительностью 789 «лошадей».