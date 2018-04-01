Давид Анташвили не собирается строить фикцию на «Доме-2»

Давид пока не смог построить отношения на проекте, однако молодой человек заявил, что не собирается устраивать фикций, лишь бы его не выгнали с шоу. Молодой человек сообщил, что пока на «Доме-2» нет такой девушки, с которой он хотел бы начать встречаться.Анташвили пользуется успехом у многих участниц, но парень никому не хочет отвечать взаимностью. Давид решил обозначить качества, которыми должна будет обладать его избранница. Так, девушка должна быть искренней, доброй, стройной, веселой, харизматичной, неглупой.Молодой человек признался, что не ищет себе идеала, однако девушка должна ему понравиться и «зацепить». Пока такой на «Доме-2» нет, поэтому Анташвили не будет заселяться с кем попало, лишь бы продержаться на проекте подольше. Парень уверен, что ему не грозит ближайший уход, так как он является ярким участником, а таких с шоу не выгоняют.