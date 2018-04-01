АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Давид Анташвили не собирается строить фикцию на «Доме-2»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Давид Анташвили заверил своих поклонников в том, что не будет строить фиктивные отношения на проекте.

Давид пока не смог построить отношения на проекте, однако молодой человек заявил, что не собирается устраивать фикций, лишь бы его не выгнали с шоу. Молодой человек сообщил, что пока на «Доме-2» нет такой девушки, с которой он хотел бы начать встречаться.

Давид Анташвили не собирается строить фикцию на «Доме-2»

Анташвили пользуется успехом у многих участниц, но парень никому не хочет отвечать взаимностью. Давид решил обозначить качества, которыми должна будет обладать его избранница. Так, девушка должна быть искренней, доброй, стройной, веселой, харизматичной, неглупой.

Молодой человек признался, что не ищет себе идеала, однако девушка должна ему понравиться и «зацепить». Пока такой на «Доме-2» нет, поэтому Анташвили не будет заселяться с кем попало, лишь бы продержаться на проекте подольше. Парень уверен, что ему не грозит ближайший уход, так как он является ярким участником, а таких с шоу не выгоняют.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:16
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812
Ольга Жарикова встала на защиту Лены Хроминой
Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала
Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко
Ученые разработали чип улучшающий память человека
В компании BMW не спешат выпускать электрокары
Новый Renault Captur разработают на одной
Ольга Жарикова считает, что Елена Хромина хороший
Фанаты заподозрили Аллу Пугачеву в манипуляциях с
Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года
Приложение Getcontact реализует хранение
Владимир Путин принял отставку губернатора
Давид Анташвили не собирается строить фикцию на
По мнению зрителей, организаторы «Дома-2»
Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки
Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует
BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых
Ольга Бузова теперь и «в рэпе»
Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus
Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала
Компания КIA вывела на тесты таинственный
Зрители «Дома-2» недовольны как участники
Губернатор Кемеровской области А. Тулеев подал в
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола
Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её
Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими
Какие продукты лучше не есть после 40 лет
Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты
Просмотреть все новости