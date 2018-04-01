По мнению зрителей, организаторы «Дома-2» предвзято относятся к паре Оганесяна и Черно

«Видимо не теряют надежды и в случае удачи получить Нобелевскую премию!» - написали пользователи Сети.

По словам телезрителей, «орги» берегут и ценят ребят, регулярно делают им комплементы, дают всяческие обещания и привилегии. Так, например, Сашу отправили на «перезагрузку», вероятно с целью сделать девушку моделью.Вот только телезрители недовольны, они отмечают, что наставники теле-шоу совершенно не видят, какую репутацию и мнение публики вызывают возлюбленные.Фанаты «Дома-2» уверены, что Сашу и Йосю считают уникальными и незаменимыми. А быть может это такой эксперимент, в котором ведущие хотят сделать из Оганесяна мужика, а из Саши прелестную красавицу, недоумевают поклонники. Вот только опыт, как известно почитателям проекта, по превращению Черно в леди, с треском провалился.