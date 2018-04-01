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По мнению зрителей, организаторы «Дома-2» предвзято относятся к паре Оганесяна и Черно

Поклонники скандально известного реалити-шоу стали замечать, что руководство «Дома-2» несколько иначе относятся к паре Черно и Оганесяна, чем к другим участникам проекта.

По мнению зрителей, организаторы «Дома-2» предвзято относятся к паре Оганесяна и Черно

По словам телезрителей, «орги» берегут и ценят ребят, регулярно делают им комплементы, дают всяческие обещания и привилегии. Так, например, Сашу отправили на «перезагрузку», вероятно с целью сделать девушку моделью.

Вот только телезрители недовольны, они отмечают, что наставники теле-шоу совершенно не видят, какую репутацию и мнение публики вызывают возлюбленные.

По мнению зрителей, организаторы «Дома-2» предвзято относятся к паре Оганесяна и Черно

Фанаты «Дома-2» уверены, что Сашу и Йосю считают уникальными и незаменимыми. А быть может это такой эксперимент, в котором ведущие хотят сделать из Оганесяна мужика, а из Саши прелестную красавицу, недоумевают поклонники. Вот только опыт, как известно почитателям проекта, по превращению Черно в леди, с треском провалился.

«Видимо не теряют надежды и в случае удачи получить Нобелевскую премию!» - написали пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14
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