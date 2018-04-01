Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует Аленой Савкиной

Большинство поклонников шоу «Дом-2» уверены в том, что чувства Ильи к Алене наиграны. Яббаров крутит девушкой в своих целях, а она ему искренне верит. Недавно мужчина сам случайно высказал свое мнение по поводу Савкиной.Илья случайно проговорился, что Алена – ноль на палке. Однако он тут же понял, что сказал лишнего, поэтому начал защищать девушку и говорить, что совсем другое имел в виду. Только вот зрителей не обманешь.Многие считают, что Яббаров намеренно стравил двух сестер, чтобы вызвать ажиотаж вокруг себя. Однако поняв, что подобные конфликты к хорошему не приводят, Илья изменил свою тактику и теперь упрекает Савкину в неправильном отношении к Рапунцель.Телезрители устали смотреть на манипулятора в лице Ильи и его очередную жертву. Фанаты телепроекта просят Алену открыть глаза и показать свой настоящий характер, а не плясать под дудку Яббарова.