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Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует Аленой Савкиной

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров, по мнению телезрителей, манипулирует Аленой Савкиной.

Большинство поклонников шоу «Дом-2» уверены в том, что чувства Ильи к Алене наиграны. Яббаров крутит девушкой в своих целях, а она ему искренне верит. Недавно мужчина сам случайно высказал свое мнение по поводу Савкиной.

Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует Аленой Савкиной

Илья случайно проговорился, что Алена – ноль на палке. Однако он тут же понял, что сказал лишнего, поэтому начал защищать девушку и говорить, что совсем другое имел в виду. Только вот зрителей не обманешь.

Многие считают, что Яббаров намеренно стравил двух сестер, чтобы вызвать ажиотаж вокруг себя. Однако поняв, что подобные конфликты к хорошему не приводят, Илья изменил свою тактику и теперь упрекает Савкину в неправильном отношении к Рапунцель.

Телезрители устали смотреть на манипулятора в лице Ильи и его очередную жертву. Фанаты телепроекта просят Алену открыть глаза и показать свой настоящий характер, а не плясать под дудку Яббарова.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:07
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