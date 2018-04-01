Ольга Бузова теперь и «в рэпе»

На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором воспроизвела несколько коротких панчей.В подписи к видео она рассказала, что присоединилась к эстафете, суть которой заключается в написании панчей про разные яркие события, и теперь тоже в рэпе.Также она предложила своим фанатам попробовать себя в этом направлении и сочинить оригинальные панчи, пообещав, что автор самого лучшего получит от нее любое платье бренда Olga Buzova Design.Стоит отметить, что многим подписчикам понравилось то, как Бузова прочитала рэп, похвалив ее за смелость и желание идти в ногу с современным миром.