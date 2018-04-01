В компании BMW не спешат выпускать электрокары

Однако некоторое время назад представители баварского автоконцерна сообщали о старте работ, касающихся налаживания производства электрокаров, при этом речь шла о производстве в крупных масштабах.После этого в компании BMW внимательно рассмотрели все предполагаемые расходы и пришли к выводу, что на данный момент проект по производстве электрокаров является экономически не выгодным. В результате последовало заявление о том, что массовое производство электрических транспортных средств начнётся не раньше 2020 года.