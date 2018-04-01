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В компании BMW не спешат выпускать электрокары

Руководство автоконцерна BMW заявило, что в ближайшее время не планирует заниматься серийным выпуском электрокаров. Баварские производители не считают выпуск электрических транспортных средств экономически выгодным проектом.

В компании BMW не спешат выпускать электрокары


Однако некоторое время назад представители баварского автоконцерна сообщали о старте работ, касающихся налаживания производства электрокаров, при этом речь шла о производстве в крупных масштабах.

После этого в компании BMW внимательно рассмотрели все предполагаемые расходы и пришли к выводу, что на данный момент проект по производстве электрокаров является экономически не выгодным. В результате последовало заявление о том, что массовое производство электрических транспортных средств начнётся не раньше 2020 года.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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