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Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

В. Путин подписал указ касательно досрочного прекращения полномочий Амана Тулеева, являющегося губернатором Кемеровской области.

Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

В указе российского президента значится, что в связи предоставленным заявлением Тулеева, подразумевающим прекращение полномочий, в соответствии с российским федеральным законом, "затрагивающим общие принципы организации исполнительных, законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, он постановляет: принять отставку губернатора Кемеровской обл. по собственному желанию".

Исполнять обязанности губернатора Кемеровской области непосредственно до вступления на пост лица, избранного губернатором, станет Сергей Цивилев, являющийся заместителем Амана Тулеева. Выборы нового губернатора региона пройдут девятого сентября в единый день голосования. Решение про его назначение должны принять до десятого июня. Информация передана Евгением Шевченко, являющимся членом ЦИК.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:19
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