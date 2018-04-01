Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её подругой

«Питерские так и едут в Москву. Нет покоя москвичам», - написала она под публикацией.



После выступления девушка вернулась в Москву и отправилась на съемки реалити-шоу, где провела практически весь вчерашний день.Сразу после съемок Оля отправилась в свой любимый ресторан-яхту «Чайка», где встретилась со своей «питерской» подругой Томатин Саркисян. В микроблоге Бузова поделилась с подписчиками совместным снимком с этой встречи.В итоге опубликованное фото понравилось не только фанатам певицы, но и хейтерам. В комментариях они посмеялись над тем, как одеты и накрашены девушки, назвав их деревенщиной.