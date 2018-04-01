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Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими фанатами

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия решила ответить на самые востребованные вопросы поклонников.

Анастасия захотела оживить свою страницу в социальной сети Instagram, поэтому решила устроить настоящий диалог с подписчиками. Девушка предложила пользователям в комментариях под последним постом написать самые интересующие вопросы.

Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими фанатами

Жена Тарасова пообещала в следующей публикации дать ответы на самую востребованную тему. Поклонники, узнав об этом, сразу же поспешили задать Анастасии самые личные вопросы на различную тематику.

Наиболее частым стал вопрос о сроках беременности и будущего материнства. Многих интересовало, когда девушке будет пора рожать и как она готовится к новому этапу в своей жизни.

Однако помимо этого часто затрагиваемой темой стал вопрос об Ольге Бузовой: как Анастасия справилась с общественным давлением после известия об их отношении с бывшем мужем звезды «Дома-2».
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:15
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