Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими фанатами

Анастасия захотела оживить свою страницу в социальной сети Instagram, поэтому решила устроить настоящий диалог с подписчиками. Девушка предложила пользователям в комментариях под последним постом написать самые интересующие вопросы.Жена Тарасова пообещала в следующей публикации дать ответы на самую востребованную тему. Поклонники, узнав об этом, сразу же поспешили задать Анастасии самые личные вопросы на различную тематику.Наиболее частым стал вопрос о сроках беременности и будущего материнства. Многих интересовало, когда девушке будет пора рожать и как она готовится к новому этапу в своей жизни.Однако помимо этого часто затрагиваемой темой стал вопрос об Ольге Бузовой: как Анастасия справилась с общественным давлением после известия об их отношении с бывшем мужем звезды «Дома-2».