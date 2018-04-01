Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими фанатами
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия решила ответить на самые востребованные вопросы поклонников.
Анастасия захотела оживить свою страницу в социальной сети Instagram, поэтому решила устроить настоящий диалог с подписчиками. Девушка предложила пользователям в комментариях под последним постом написать самые интересующие вопросы.
Жена Тарасова пообещала в следующей публикации дать ответы на самую востребованную тему. Поклонники, узнав об этом, сразу же поспешили задать Анастасии самые личные вопросы на различную тематику.
Наиболее частым стал вопрос о сроках беременности и будущего материнства. Многих интересовало, когда девушке будет пора рожать и как она готовится к новому этапу в своей жизни.
Однако помимо этого часто затрагиваемой темой стал вопрос об Ольге Бузовой: как Анастасия справилась с общественным давлением после известия об их отношении с бывшем мужем звезды «Дома-2».
Анастасия захотела оживить свою страницу в социальной сети Instagram, поэтому решила устроить настоящий диалог с подписчиками. Девушка предложила пользователям в комментариях под последним постом написать самые интересующие вопросы.
Жена Тарасова пообещала в следующей публикации дать ответы на самую востребованную тему. Поклонники, узнав об этом, сразу же поспешили задать Анастасии самые личные вопросы на различную тематику.
Наиболее частым стал вопрос о сроках беременности и будущего материнства. Многих интересовало, когда девушке будет пора рожать и как она готовится к новому этапу в своей жизни.
Однако помимо этого часто затрагиваемой темой стал вопрос об Ольге Бузовой: как Анастасия справилась с общественным давлением после известия об их отношении с бывшем мужем звезды «Дома-2».