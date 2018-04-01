Фанаты заподозрили Аллу Пугачеву в манипуляциях с внешностью

Алла Борисовна в своём микроблоге Instagram поздравила с днём рождения свою коллегу и давнюю подругу Лайму Вайкуле. На снимке Галкин и Пугачева запечатлены с виновницей торжества. Но пока большинство фолловеров восхищались внешностью немолодых исполнительниц песен, критики, в свою очередь, не сдержались и оставили в аккаунте Примадонны не самые лестные отзывы.Алле Борисовне неоднократно приписывали использование парика. Критики ссылались на то, что волосы артистки не могут выглядеть настолько идеально, при этом лицо без морщин артистки назвали «отфотошопленным». Несмотря на многочисленные пересуды, Алла Борисовна не прекращает удивлять общественность не только своим физическим преображением, но и стилем.