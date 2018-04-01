Приложение Getcontact реализует хранение персональных данных россиян на серверах в РФ

Компания GetContact выполняет требования Федерального закона, связанные с локализацией персональных баз данных россиян. Особое внимание уделяется техническим возможностям оповещения пользователей по использованию их данных, где учитываются люди, не являющиеся пользователями приложения. Данные мероприятия запланированы с использованием возможностей социальных сетей и мессенджеров. Не забудут и про самый простой и эффективный способ оповещения, связанный с SMS сообщениями.Вышедшее совсем недавно приложение GetContact уже сплотило вокруг себя немало поклонников. Идеей разработки программы была защита потенциальных пользователей от бесконечных звонков от неизвестных номеров и спама. Но в основном ее скачивают для возможности заглянуть в категории чужого списка контактов, с целью проверки - как контакты подписаны у родственников и друзей. Естественно, что большинство считает приложение больше как шпионское, но есть и почитатели, которым оно по душе. Одним из главных недостатков, считаются некоторые неудобства удаления данного ПО, как и аккаунта в целом. Данный факт основан на мнении большинства, что основная масса информации сохраняется в базе данных и не доступна к удалению. Все недочеты учли программисты, и обещается их исправление, совместно с представителями разработчиков компании.