Губернатор Кемерово А. Тулеев подал в отставку

Аман Тулеев подал президенту прошение об отставке. Причиной ухода является трагедия кемеровского торгового центра «Зимняя вишня».Данная информация передана пресс-изданием Кемерово. Первого апреля Кемеровская область осталась без губернатора. Это далеко не «первоапрельская шутка». Аман Тулеев российскому президенту подал заявление, в котором значится, что он занимаемый пост покидает по собственному желанию. В рамках сайта администрации выложено обращение чиновника к местному населению. Тулееву жаль, однако решение обдуманно.По мнению экс-губернатора, данный шаг является самым верным. По словам Тулеева с таким тяжёлым грузом просто нереально осуществлять работу. Тулеев ушёл вследствие инцидента в ТЦ «Зимняя вишня». Близкие родственники погибших потребовали срочной отставки губернатора Кемерово. В тот день губернатор не вышел на переговоры. Он извинился за пожар, прибегнув к обращению в сторону Владимира Путина.