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Губернатор Кемерово А. Тулеев подал в отставку

Аман Тулеев подал президенту прошение об отставке. Причиной ухода является трагедия кемеровского торгового центра «Зимняя вишня».

Губернатор Кемерово А. Тулеев подал в отставку


Данная информация передана пресс-изданием Кемерово. Первого апреля Кемеровская область осталась без губернатора. Это далеко не «первоапрельская шутка». Аман Тулеев российскому президенту подал заявление, в котором значится, что он занимаемый пост покидает по собственному желанию. В рамках сайта администрации выложено обращение чиновника к местному населению. Тулееву жаль, однако решение обдуманно.



По мнению экс-губернатора, данный шаг является самым верным. По словам Тулеева с таким тяжёлым грузом просто нереально осуществлять работу. Тулеев ушёл вследствие инцидента в ТЦ «Зимняя вишня». Близкие родственники погибших потребовали срочной отставки губернатора Кемерово. В тот день губернатор не вышел на переговоры. Он извинился за пожар, прибегнув к обращению в сторону Владимира Путина.
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:24
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