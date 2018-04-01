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Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что женской дружбы не бывает

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина и Катя Жужа продолжают открыто конфликтовать. Недавно Жужа заявила сопернице, что женской дружбы не существует.

Между Бородиной и Жужей уже довольно долго не утихает конфликт. Каждая из сторон по очереди оскорбляют друг друга, стараясь обвинить в неблагодарности, заносчивости и гордыне.

Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что женской дружбы не бывает

Недавно Ксения назвала Катю «неблагодарной свиньей», напомнив ей о том, что когда бывшая подруга нуждалась в деньгах, Бородина ей оказывала значительную финансовую поддержку, а также помогала раскручивать ее социальные сети.

Однако Жужа молчать не стала. Она решила поддержать скандального блогера Лену Миру и присоединиться к ее оскорблениям в адрес ведущей «Дома-2». Катя заявила, что женской дружбы не бывает, так как «дружить - это не хрюкать».

Ксения, в свою очередь, отметила, что, возможно, через 10 лет они все соберутся вместе за одним столом и уде по-другому оценят прежнюю дружбу, намекнув на то, что Катя будет жалеть о об испорченных отношениях с Бородиной.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:03
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