Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки

На одной из публикаций Ким запечатлена вместе с сестрой и со своим покойным отцом, который умер в 2003 году. Кардашьян призналась, что пользовалась фотокабинками ежедневно после посещения школы. В подростковом возрасте, модель фотографировалась в бикини, девушка уже в то время могла похвастаться внушительными женскими прелестями.Немного позже знаменитость продемонстрировала публикацию с не впечатляющей попой и маленькой грудью. Этому снимку десять лет, на нём супермодель изображена с визажистом Марио Дедивановичем. Как оказалось фигура Ким десятилетней давности очень отличается от её теперешних форм. Однако сама модель опровергает, что делала пластические операции.