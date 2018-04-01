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Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки

Популярная модель Ким Кардашьян продемонстрировала фолловерам снимки, на которых знаменитость запечатлена ещё в детстве. Данные фото можно увидеть в рамках Instagram звезды.

Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки

На одной из публикаций Ким запечатлена вместе с сестрой и со своим покойным отцом, который умер в 2003 году. Кардашьян призналась, что пользовалась фотокабинками ежедневно после посещения школы. В подростковом возрасте, модель фотографировалась в бикини, девушка уже в то время могла похвастаться внушительными женскими прелестями.

Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки

Немного позже знаменитость продемонстрировала публикацию с не впечатляющей попой и маленькой грудью. Этому снимку десять лет, на нём супермодель изображена с визажистом Марио Дедивановичем. Как оказалось фигура Ким десятилетней давности очень отличается от её теперешних форм. Однако сама модель опровергает, что делала пластические операции.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:10
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