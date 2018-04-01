Муж Ксении Бородиной тоже хочет петь на сцене

Недавно Курбан опубликовал видеоклип из нарезки с их свадьбы с Ксенией. На фоне ролика играл рэп, который исполнил сам Омаров. Мужчина рассказал, что это первая песня, которую он записал в студии.При этом Курбан попросил пользователей не оценивать получившуюся песню слишком строго, так как он не профессиональный исполнитель, а этой композицией лишь хотел сделать приятно супруге.Поклонники по достоинству оценили видеоролик Омарова. Многие женщины отметили, что тоже хотели бы получить от своих мужей такой подарок в виде песни. Подписчики также добавили, что Курбан и Ксения очень красивая пара, в которой царит любовь.Среди комментаторов нашлись и те, кто посоветовал Омарову всерьез задумать о карьере рэп-исполнителя, так как у него есть все данные. Некоторые вообще решили, что этим роликом Курбан намекнул на то, что скоро соберется покорять отечественную эстраду.