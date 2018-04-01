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По словам Виктории Борисевич, Артем Сорока вывозил своих девушек в лес и оставлял их там

Участники «Дома-2» Артем Сорока и Виктория Борисевич приехали на телепроект с Беларуси и знали друг друга еще до попадания на съемочную площадку. Поэтому девушка решила рассказать, как молодой человек вел себя со своими возлюбленными.

На днях она уже сообщала о том, что Артем на столько сильно избивал бывшую, что ей советовали обратиться в полицию, однако та не стала этого делать, а потому он еще больше почувствовал свою безнаказанность.

По словам Виктории Борисевич, Артем Сорока вывозил своих девушек в лес и оставлял их там

Однако, по словам Борисевич, Сорока не просто поднимает руку на своих девушек, но и по-своему их наказывает.

Напомним, что на днях участник пригласил Дашу Друзяк, с которой строит сейчас отношения, на прогулку, однако в определенный момент просто скрылся из виду, оставив ее одну в джунглях в качестве воспитательных целей. Вика уверяет, что подобное он проделывал и со своей бывшей, только вывозил ее в лес.

По словам Виктории Борисевич, Артем Сорока вывозил своих девушек в лес и оставлял их там

Также девушка утверждает, что Артем практически всегда проявляет по отношению к возлюбленным агрессию. Так, она вспомнила, что когда он встречался с Филипповой, то тоже поднимал на нее руку. При ней это было во время игры в «Монополию», Саша не захотела продавать ему свою компанию, а он за это ударил ее по лицу.

Борисевич считает, что Сорока ведет себя так не со зла, а просто потому, что не может по-другому.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:28
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