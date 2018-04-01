Дочку Ксении Бородиной заставили есть макароны в магазине игрушек

Недавно муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал на своей странице в социальных сетях забавное видео, на котором их младшая дочь Теона сидит в магазине игрушек и ест макароны.Сам Курбан подписал, что родители готовы идти на любые хитрости, лишь бы их ребенок хорошо кушал. Поклонников развеселил данный видеоролик. Многие отметили, что девочка растет с характером, который начала проявлять уже в столь раннем возрасте.Подписчиков просмотр видео натолкнул на рассуждения о том, а стоит ли вообще насильно заставлять ребенка кушать. Большинство пришло к мнению, что если ребенок по-настоящему проголодается, он сам будет есть без всяких уговоров.Поэтому фанаты посоветовали Бородиной и Омарову перестать придумывать изощренные способы, чтобы накормить Теону, предоставив ей возможность есть, когда она сама захочет.