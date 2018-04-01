Зрители считают, что Алена Савкина готова предать беременную сестру из-за мужчины

Савкина после того как начала строить отношения с Ильей Яббаровым, поругалась со своей сестрой Ольгой и ее мужем Дмитрием Дмитренко. Алена решила поддержать своего мужчину в постоянных издевках над Рапунцель.Даже когда девушка разговаривала по телефону с мамой, она всегда говорила о том, что Ольгу никто не принимает в коллективе из-за ее дурного характера. Видимо, по этой причине Алена и решила отвернуться от сестры и поддержать других участников.К тому же Савкина в очередной раз затронула тему прошлого Рапунцель, ее связей с богатыми мужчинами. Телезрители не понимают, зачем родная сестра вновь поднимает такую щепетильную тему. Некоторые поклонники проекта уверены, что Алена просто завидует Ольге, поэтому теперь всяческими способами пытается ее унизить.