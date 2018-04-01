Зрители считают, что Алена Савкина готова предать беременную сестру из-за мужчины
Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина, по мнению телезрителей, из-за мужчины предала собственную сестру Ольгу Рапунцель.
Савкина после того как начала строить отношения с Ильей Яббаровым, поругалась со своей сестрой Ольгой и ее мужем Дмитрием Дмитренко. Алена решила поддержать своего мужчину в постоянных издевках над Рапунцель.
Даже когда девушка разговаривала по телефону с мамой, она всегда говорила о том, что Ольгу никто не принимает в коллективе из-за ее дурного характера. Видимо, по этой причине Алена и решила отвернуться от сестры и поддержать других участников.
К тому же Савкина в очередной раз затронула тему прошлого Рапунцель, ее связей с богатыми мужчинами. Телезрители не понимают, зачем родная сестра вновь поднимает такую щепетильную тему. Некоторые поклонники проекта уверены, что Алена просто завидует Ольге, поэтому теперь всяческими способами пытается ее унизить.
Савкина после того как начала строить отношения с Ильей Яббаровым, поругалась со своей сестрой Ольгой и ее мужем Дмитрием Дмитренко. Алена решила поддержать своего мужчину в постоянных издевках над Рапунцель.
Даже когда девушка разговаривала по телефону с мамой, она всегда говорила о том, что Ольгу никто не принимает в коллективе из-за ее дурного характера. Видимо, по этой причине Алена и решила отвернуться от сестры и поддержать других участников.
К тому же Савкина в очередной раз затронула тему прошлого Рапунцель, ее связей с богатыми мужчинами. Телезрители не понимают, зачем родная сестра вновь поднимает такую щепетильную тему. Некоторые поклонники проекта уверены, что Алена просто завидует Ольге, поэтому теперь всяческими способами пытается ее унизить.